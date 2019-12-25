Журналистов не пустили на заседание петербургского ЗакСа из-за коронавируса

У съемочной группы не было справки, подтверждающей отрицательный результат анализа на COVID-19.

Журналистов телеканала 78 не пустили на еженедельное заседание Законодательного собрания Петербурга в среду, 2 ноября.

У съемочной группы не было справки, подтверждающей отрицательный результат анализа на COVID-19 – этим объяснили отказ. Журналисты, в свою очередь, уточнили, что постановления или иного документа, согласно которому корреспонденты должны предъявлять справки, не было. К тому же справку не требовали у представителей других изданий, депутатов и посетителей Мариинского дворца.

Журналисты отметили, что настоящей причиной мог стать видеосюжет телеканала, в котором раскритиковали последние решения депутатов ЗакСа.

Ранее мы писали, что МО Петербурга запретят называться муниципальными округами.

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