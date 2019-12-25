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Журналистов не пустили на заседание петербургского ЗакСа из-за коронавируса
Сегодня, 18:46
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smirenny

Журналистов не пустили на заседание петербургского ЗакСа из-за коронавируса

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У съемочной группы не было справки, подтверждающей отрицательный результат анализа на COVID-19.

Журналистов телеканала 78 не пустили на еженедельное заседание Законодательного собрания Петербурга в среду, 2 ноября. 

У съемочной группы не было справки, подтверждающей отрицательный результат анализа на COVID-19 – этим объяснили отказ. Журналисты, в свою очередь, уточнили, что постановления или иного документа, согласно которому корреспонденты должны предъявлять справки, не было. К тому же справку не требовали у представителей других изданий, депутатов и посетителей Мариинского дворца.

Журналисты отметили, что настоящей причиной мог стать видеосюжет телеканала, в котором раскритиковали последние решения депутатов ЗакСа.

Ранее мы писали, что МО Петербурга запретят называться муниципальными округами.

Фото: pixabay

Теги: закс, заседание закса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Миронова Ксюнечка
Сегодня 19:34

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