Японец объяснил, почему государство не хочет сотрудничать с российским правительством.

Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на материал издания Sankei Shimbun , подготовленный автором Ресуке Эндо. Он заявил, что ради сотрудничества с Токио Москва должна признать вину в военной операции в рамках второй мировой войны.

По мнению иностранца, преступлением также является интернирование солдатами СССР военнопленных. Большинство заключенных либо погибли в лагерях Советского Союза, либо пропали без вести.

Напомним, что согласно договору коалиции, СССР вступил в борьбу с Японией после капитуляции Германии. Военные согласились на это ради возвращения южной части Сахалина и передачи Курильских островов. В августе-сентябре 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Японские подразделения были разгромлены.

По результатам сражений Москва вернула территории, которые потеряла еще в 1904-1905 годах в ходе русско-японской войны. Страна также получила Курильские острова, которые с 1855 года были закреплены за Японией Симодским договором. Японцы до сих пор не признают потерю южной части Курил (острова Кунашир, Итуруп и Шикотан).

Ранее Piter.tv писал о том, что число жертв в Японии от тайфуна "Хагибис" достигло 67.

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Видео: YouTube/Sirewolf