Журналист из Петербурга погиб в зоне СВО

Петербургский журналист Денис Семёнов погиб в зоне СВО. Об этом 4 апреля пишут "РИА Новости".
Семенов отправился добровольцем. Там он получил последнее боевое задание — вынести тела погибших товарищей. Это произошло 30 марта, позывной у Семенова был "Тайга".
По словам подруги погибшего журналиста Натальи Никифоровой, трагедия произошла на Запорожском направлении. Выяснилось, что тела погибших были заминированы.
Ранее пять человек остаются в тяжёлом состоянии после взрыва в кафе на Университетской. Из трёх пострадавших несовершеннолетних двое находятся на амбулаторном лечении.
Фото: piter.tv
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