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Журналист из Петербурга погиб в зоне СВО
Сегодня, 21:13
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Журналист из Петербурга погиб в зоне СВО

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По словам подруги погибшего журналиста Натальи Никифоровой, что трагедия произошла на Запорожском направлении. Выяснилось, что тела погибших были заминированы.

Петербургский журналист Денис Семёнов погиб в зоне СВО. Об этом 4 апреля пишут "РИА Новости".

Семенов отправился добровольцем. Там он получил последнее боевое задание — вынести тела погибших товарищей. Это произошло 30 марта, позывной у Семенова был "Тайга". 

По словам подруги погибшего журналиста Натальи Никифоровой, трагедия произошла на Запорожском направлении. Выяснилось, что тела погибших были заминированы.

Ранее пять человек остаются в тяжёлом состоянии после взрыва в кафе на Университетской. Из трёх пострадавших несовершеннолетних двое находятся на амбулаторном лечении.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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