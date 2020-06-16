Жонглер развлек автомобилистов у театра Миронова

Вечером во вторник, 16 июня, петербуржцы в соцсети поделились забавным наблюдением: на светофоре у театра Миронова жонглер решил развлечь автомобилистов.
Мужчина выходил на пешеходный переход, когда машинам горел "красный" и жонглировал.
Спасибо!Настроение очень подняли!
написала петербурженка в комментариях, когда мужчина отметил, что это он.
это работа такая у меня))) Вам спасибо!
отметил жонглер Павел Горский.
(прим.ред. – орфография и пунктуация сохранены)
В комментариях также отметили, что часто видят Павла в разных районах города.
Ранее мы писали, что БДТ покажет нашумевший спектакль "Алиса" онлайн.
Видео: vk.com/spb_today
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