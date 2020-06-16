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Жонглер развлек автомобилистов у театра Миронова

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Мужчина поднял настроение петербуржцам.

Вечером во вторник, 16 июня, петербуржцы в соцсети поделились забавным наблюдением: на светофоре у театра Миронова жонглер решил развлечь автомобилистов. 

Мужчина выходил на пешеходный переход, когда машинам горел "красный" и жонглировал. 

Спасибо!Настроение очень подняли!

написала петербурженка в комментариях, когда мужчина отметил, что это он. 

это работа такая у меня))) Вам спасибо!

отметил жонглер Павел Горский.

(прим.ред. – орфография и пунктуация сохранены)

В комментариях также отметили, что часто видят Павла в разных районах города. 

Ранее мы писали, что БДТ покажет нашумевший спектакль "Алиса" онлайн.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: жонглер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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