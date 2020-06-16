Жонглер развлек автомобилистов у театра Миронова

Мужчина поднял настроение петербуржцам.

Вечером во вторник, 16 июня, петербуржцы в соцсети поделились забавным наблюдением: на светофоре у театра Миронова жонглер решил развлечь автомобилистов.

Мужчина выходил на пешеходный переход, когда машинам горел "красный" и жонглировал.

Спасибо!Настроение очень подняли! написала петербурженка в комментариях, когда мужчина отметил, что это он. это работа такая у меня))) Вам спасибо! отметил жонглер Павел Горский. (прим.ред. – орфография и пунктуация сохранены)

В комментариях также отметили, что часто видят Павла в разных районах города.

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Видео: vk.com/spb_today