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Жоан Плаза прокомментировал поражение в "Зенита" в баскетбольном матче с "Маккаби"
Сегодня, 22:48
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Жоан Плаза прокомментировал поражение в "Зенита" в баскетбольном матче с "Маккаби"

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Петербургский клуб уступил со счетом 82:71.

Тренер баскетбольного клуба "Зенит" заявил о том, что команда проиграла по факту только третий период в матче с "Маккаби". Игра между петербургским и израильским клубами закончилась победой соперников со счетом 82:71. 

"Мы проиграли очень опытной и классной команде, проводящей едва ли не лучший свой сезон. Даже с травмированными игроками мы сражались с превосходящей в классе командой на равных. ЦСКА, Маккаби, Барселона, Пао — мы рады играть с лучшими. Стабильность не купишь в магазине за домом, мы нарабатываем опыт от матча к матчу",

 сказал Жоан Плаза. 

Напомним, игра прошла на "СИБУР Арене" 17 декабря. 

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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