  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:10
156
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Баскетбольный клуб "Маккаби" обыграл "Зенит" в Петербурге

1 0

На данный момент "Зенит" находится внизу турнирной таблицы Евролиги.

Матч между баскетбольными клубами "Зенит" и "Маккаби" завершился поражением петербургской команды. Соперники выиграли со счетом 82:71. 

Первый тайм завершился ничьей — 21:21. Затем израильский клуб вырвался на одно очко вперед, и по итогам второго тайма принес себе еще 10 очков. В третьем тайме разница между командами составила 16 очков. "Зениту" удалось одержать победу лишь в четвертом тайме со счетом 29:23. 

Больше всего баллов хозяевам поля принес Уильям Томас — 15 очков. 

Матч прошел 17 декабря на "СИБУР Арене" в рамках Евролиги. 

Видео и фото: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии