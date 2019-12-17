Баскетбольный клуб "Маккаби" обыграл "Зенит" в Петербурге

На данный момент "Зенит" находится внизу турнирной таблицы Евролиги.

Матч между баскетбольными клубами "Зенит" и "Маккаби" завершился поражением петербургской команды. Соперники выиграли со счетом 82:71.

Первый тайм завершился ничьей — 21:21. Затем израильский клуб вырвался на одно очко вперед, и по итогам второго тайма принес себе еще 10 очков. В третьем тайме разница между командами составила 16 очков. "Зениту" удалось одержать победу лишь в четвертом тайме со счетом 29:23.

Больше всего баллов хозяевам поля принес Уильям Томас — 15 очков.

Матч прошел 17 декабря на "СИБУР Арене" в рамках Евролиги.

Видео и фото: Piter.TV