Жителю Томска грозит до 5 лет лишения свободы за кражу елки возле ресторана

Мужчина похитил ель после посещения ресторана.

Жителю Томской области грозит до пяти лет лишения свободы за кражу елки возле ресторана. Инцидент произошел вблизи заведения по улице Гагарина. Во время посещения ресторана мужчина решил похитить искусственное украшение помещения. Действия злоумышленника попали на кадры видеозаписи. Позже правоохранительные органы смогли установить, что на кражу пошел ранее несудимый 28-летний мужчина. Он объяснил сотрудникам полиции, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда клиент понял, что совершил преступление, то выбросил ель. В отношении томича в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

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Фото и видео: МВД по Томской области