Жителям Петербурга рассказали, на каком этапе строительства находится будущая рекреационная зона в Стрельне

Сегодня, 11 июля, вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий проинспектировал ход работ по созданию общественного пространства в Стрельне.
На территории будущей рекреационной зоны уже поставлены опоры освещения с разводкой для подключения кабелей, засеяны газоны, посажены деревья, смонтировано спортивное оборудование и тренажеры для маломобильных граждан. Кроме того, установлены лежаки на побережье Финского залива.
На данный момент ведутся работы по устройству скейт-парка, строительству амфитеатра и сцены для мероприятий.
Напомним, что общественное пространство откроется к 2024 году. В качестве заказчика проекта выступила районная администрация.
Фото: Телеграм / Повелий Анатолий Анатольевич
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