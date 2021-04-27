  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителям Петербурга рассказали, на каком этапе строительства находится будущая рекреационная зона в Стрельне
Сегодня, 21:31
198
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жителям Петербурга рассказали, на каком этапе строительства находится будущая рекреационная зона в Стрельне

0 0

На данный момент ведутся работы по устройству скейт-парка, строительству амфитеатра и сцены для мероприятий.

Сегодня, 11 июля, вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий проинспектировал ход работ по созданию общественного пространства в Стрельне. 

На территории будущей рекреационной зоны уже поставлены опоры освещения с разводкой для подключения кабелей, засеяны газоны, посажены деревья, смонтировано спортивное оборудование и тренажеры для маломобильных граждан. Кроме того, установлены лежаки на побережье Финского залива. 

На данный момент ведутся работы по устройству скейт-парка, строительству амфитеатра и сцены для мероприятий. 

Напомним, что общественное пространство откроется к 2024 году. В качестве заказчика проекта выступила районная администрация.

Фото: Телеграм / Повелий Анатолий Анатольевич

Теги: новое общественное пространство, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии