Жителям Петербурга рассказали, на каком этапе строительства находится будущая рекреационная зона в Стрельне

На данный момент ведутся работы по устройству скейт-парка, строительству амфитеатра и сцены для мероприятий.

Сегодня, 11 июля, вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий проинспектировал ход работ по созданию общественного пространства в Стрельне.

На территории будущей рекреационной зоны уже поставлены опоры освещения с разводкой для подключения кабелей, засеяны газоны, посажены деревья, смонтировано спортивное оборудование и тренажеры для маломобильных граждан. Кроме того, установлены лежаки на побережье Финского залива.

На данный момент ведутся работы по устройству скейт-парка, строительству амфитеатра и сцены для мероприятий.

Напомним, что общественное пространство откроется к 2024 году. В качестве заказчика проекта выступила районная администрация.

Фото: Телеграм / Повелий Анатолий Анатольевич