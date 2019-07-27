Жителей Бадаева насторожила сказка о Пете из репродуктора оповещений о ЧС

Некоторые громкоговорители могут транслировать эфир "Радио России".

Вечером 1 декабря жители Невского района стали свидетелями необычного явления. На доме №6 по улице Бадаева заговорил репродуктор. Только вместо оповещения о ЧС он начал транслировать сказку про мальчика Петю, который видит сон. В сети появилось видео с места событий.

На записи можно услышать громкий женский голос, который разбавляет музыка. "Что происходит? В 90-ые по телевизору балет показывали, а сейчас сказки по радио рассказывают, к чему готовиться?" – иронично прокомментировал ситуацию автор видео.

Во время первой волны пандемии коронавируса жители Петербурга периодически слышали из громкоговорителей новости политики и экономики. Тогда в Смольном пояснили, что некоторые репродукторы состоят на балансе ФГУП "РСВО" (Российские сети вещания и оповещения). Бывает, что после сообщения или проверки они не отключаются, а начинают транслировать эфир "Радио России".

В таких случаях горожанам следует звонить по номеру 004. На место выезжает аварийная бригада, которая устраняет неисправность.

Ранее мы писали, что в Московском районе из-за коммунальной аварии без отопления могут остаться 140 жилых домов.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Ренат Маратабрат