Жителя Петербурга задержали за стрельбу в очереди за продуктами

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в субботу полицейские Невского района Петербурга получили сообщение о дебоше в магазине на Караваевской улице. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области, спустя 20 минут сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, где был задержан 34-летний безработный мужчина. Он жил в доме, расположенном по соседству от магазина, куда пришел и выстрелил пять раз в этот вечер. Пострадавших не оказалось.

В состоянии сильного алкогольного опьянения его доставили в территориальный отдел полиции, в отношении его составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, оружие изъяли и направили на экспертизу.

По данным Piter.tv, задержанный ранее был оштрафован в 2010 году на 10 тысяч рублей за нанесение побоев.

Фото: Piter.tv