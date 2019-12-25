Жительницу Кузбасса за кражу новорожденного из роддома отправили на 7 лет в колонию

Женщина не раскаялась в содеянном и не принесла извинения родителям похищенного ребенка.

В Кемеровской области завершился суд над 41-летней женщиной, которая похитила ребенка из роддома.

Региональные следственный органы СКР Кемеровской области сообщают, что женщине, которая похитила ребенка из роддома, вынесен приговор. Судом и следствием установлено, что за несколько месяцев до преступления женщина ввела супруга в заблуждение, что она ждет ребенка. К назначенному времени "родов" женщина легла в больницу, где изучала все входы и выходы из родильного отделения.

В день совершения преступления женщина зашла в отделение новорожденных, взяла мальчика и ушла с ним из больницы. Роженица, заметив исчезновение ребенка, позвонила мужу, который в этот момент подъезжал к больнице. Он забрал своего сына и сообщил о случившемся в полицию. Женщину вскоре задержали.

Подсудимая не признала свою вину и не принесла извинения родителям. Экспертиза установила, что женщина вменяема и полностью отдавала отчет своим действиям. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее:В Саратовской области погиб 8-летний мальчик, скатившись в машине в пруд

Фото:pixabay