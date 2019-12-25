Жительница Петербурга получила 8 лет колонии за оскорбление полицейских

Также подсудимая повалила одного из правоохранителей наземь.

Петроградский районный суд приговорил петербурженку к 8 годам колонии строгого режима за применение насилия в отношении полицейского. Об этом 10 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, 12 августа 2019 года Анна Лопатина пыталась помешать административному задержанию ее знакомого за мелкое хулиганство. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она использовала в отношении правоохранителей нецензурные выражения, а также схватила одного из правоохранителей за одежду и повалила его наземь. Полицейский упал на левый локоть и левое колено. Суд счел это насилием, не опасным для жизни и здоровья.

Ранее у Лопатиной уже была судимость. Обвиняемую взяли под стражу сразу же в зале суда.

Также Piter.TV сообщил о том, что кондуктор троллейбуса и буйный нетрезвый пассажир примирились в суде.

Фото: Piter.TV