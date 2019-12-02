Кондуктор троллейбуса и буйный нетрезвый пассажир примирились в суде

Ударивший женщину мужчина извинился за проступок, загладил вред и сдался в полицию.

Кировский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Иннокентия Александрова, обвиненного в хулиганстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В июле прошлого года нетрезвый Александров ехал в троллейбусе №45 и беспричинно вступил в конфликт по надуманному поводу с кондуктором. Кроме того, буйный пассажир распустил кулаки и ударил сотрудника общественного транспорта в голову, после чего скрылся с места происшествия.

На судебном заседании потерпевшая кондуктор ходатайствовала о примирении сторон: Александров загладил причиненный вред и извинился. Также мужчина сдался в полицию и признался в содеянном. У женщины не осталось к пассажиру претензий.

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Фото: пресс-служба ГУП "Госэлектротранс"