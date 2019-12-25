Жительница Петербурга открыла аварийный выход в самолёте в Калининграде

43-летняя жительница Петербурга привела в действие механизм аварийного выхода на борту лайнера, готовившегося к вылету в Северную столицу. Рейс задержали, двое пассажиров отказались от перелета. Дело передано в суд.

В Калининграде 20 мая нетрезвая пассажирка самолёта, следовавшего в Санкт-Петербург, открыла аварийный люк. Инцидент произошёл в аэропорту Храброво, когда воздушное судно уже готовилось к вылету. По данным следствия, 43-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, потянула за ручку аварийного выхода, расположенного у её кресла, в результате чего механизм сработал.

Пассажирку сняли с рейса. Ещё два человека, испугавшись за свою безопасность, отказались от перелёта. Самолёт после дополнительной технической проверки вылетел с задержкой. В Гурьевский районный суд поступило уголовное дело в отношении нарушительницы. Женщине инкриминируют действия, угрожающие безопасности эксплуатации воздушного транспорта, совершённые из хулиганских побуждений. В суде подтвердили, что вопрос о назначении слушаний решается.

Ранее в Петербурге арестовали руководителей по делу о махинациях и взятках, их обвинили в мошенничестве на 35,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv