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Петербуржцы увидят метеорный поток Лириды в ночь на 22 апреля
Сегодня, 19:45
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Петербуржцы увидят метеорный поток Лириды в ночь на 22 апреля

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Его будет видно на темном незасвеченном городскими огнями небе.

В ночь с 21 на 22 апреля жители петербуржца станут свидетелями выдающегося астрономического события. Об этом рассказали в группе петербургского планетария в "ВКонтакте".

Явление носит название метеорного потока Лириды. 

В своем орбитальном движении Земля пересекает орбиту кометы C/1861 G1 (Thatcher). Пылевые частицы из шлейфа кометы врезаются в атмосферу с космической скоростью, разогреваются и начинают светиться, порождая явление метеоров.

рассказали специалисты.

Пик активности, согласно прогнозу Международной метеорной организации, наступит 22 апреля в 10:00 по московскому времени. А ночью ожидается до 18 метеоров в час. Чтобы их увидеть, необходимо находиться вдали от городских огней. 

Завтра в Петербурге осадков не ожидается. 

Фото: pixabay.com 

Теги: метеорный поток лириды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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