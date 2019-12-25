Петербуржцы увидят метеорный поток Лириды в ночь на 22 апреля

В ночь с 21 на 22 апреля жители петербуржца станут свидетелями выдающегося астрономического события. Об этом рассказали в группе петербургского планетария в "ВКонтакте".
Явление носит название метеорного потока Лириды.
В своем орбитальном движении Земля пересекает орбиту кометы C/1861 G1 (Thatcher). Пылевые частицы из шлейфа кометы врезаются в атмосферу с космической скоростью, разогреваются и начинают светиться, порождая явление метеоров.
рассказали специалисты.
Пик активности, согласно прогнозу Международной метеорной организации, наступит 22 апреля в 10:00 по московскому времени. А ночью ожидается до 18 метеоров в час. Чтобы их увидеть, необходимо находиться вдали от городских огней.
Завтра в Петербурге осадков не ожидается.
Фото: pixabay.com
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