Петербуржцы увидят метеорный поток Лириды в ночь на 22 апреля

Его будет видно на темном незасвеченном городскими огнями небе.

В ночь с 21 на 22 апреля жители петербуржца станут свидетелями выдающегося астрономического события. Об этом рассказали в группе петербургского планетария в "ВКонтакте".

Явление носит название метеорного потока Лириды.

В своем орбитальном движении Земля пересекает орбиту кометы C/1861 G1 (Thatcher). Пылевые частицы из шлейфа кометы врезаются в атмосферу с космической скоростью, разогреваются и начинают светиться, порождая явление метеоров. рассказали специалисты.

Пик активности, согласно прогнозу Международной метеорной организации, наступит 22 апреля в 10:00 по московскому времени. А ночью ожидается до 18 метеоров в час. Чтобы их увидеть, необходимо находиться вдали от городских огней.

Завтра в Петербурге осадков не ожидается.

Фото: pixabay.com