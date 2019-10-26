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Жители нового дома на Богословской улице пожаловались на постоянные протечки

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Квартиры заливает водой во время сильных дождей.

Петербуржцы рассказали о протечках в доме на Богословской улице, дом 4, корпус 1. Жильцы дома прислали видео в редакцию Piter.TV. 

По словам местных жителей, на протяжении дождливого месяца в жилом доме происходит "потом" с 25 по 20 этаж. О протечках сообщили как минимум хозяева восьми квартир. Дом был сдан в эксплуатацию в мае 2019 года.

По словам петербуржцев, управляющая компания дома проблему не решает. 

Ранее Piter.TV рассказал о серьезной протечке в Колпино. На чердаке прорвало трубу и затопило квартиры с пятого по первый этаж. На доме осталось огромное мокрое пятно. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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