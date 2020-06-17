Жители дома №14 на Стремянной улице бьют тревогу из-за ремонта в подвале и трещин в квартирах

Жители дома 14 на Стремянной улице бьют тревогу из-за ремонта в подвале. По мнению жильцов, собственник незаконно проводит работы в подвальном помещении.
У нас уже два года ведутся незаконные работы в подвале нашего дома. Мы совершенно случайно узнали, что одно из подвальных помещений находится в частной собственности. Хотя у нас в подвале находится индивидуальный тепловой пункт и все коммуникации наши домовые. В принципе очень странно, что подвал этот кому-то продали.
Он выкорчевал старинные кирпичи из фундамента здания, он сделал выемку кирпичей под несущей стеной тоже в подвале. Работы ни раз признавались незаконными, у нас уже тонные переписки со всеми инстанциями.
Нина Фрейман, жительница дома 14 на Стремянной улице
Жильцы утверждают, что из-за ремонта по дому 1837 года постройки пошли трещины.
Проблемы в квартире появились в связи с производством работ в подвальном помещении. У нас появились трещины по потолкам, осыпание штукатурки наблюдается, которого еще не было совсем недавно, перекосило входную дверь.
Константин, житель дома 14 на Стремянной улице
В подвале продолжают работать, при этом строительный мусор выбрасывают в общий контейнер.
Я был шокирован степенью безответственности собственника, степенью беззакония, которые поощряются Жилищной инспекцией, Жилкомсервисом №2 и безынициативностью администрации Центрального района, которая имеет все полномочия, чтобы собрать информацию для судебного заседания.
Виталий Боварь, муниципальный депутат Владимирского округа
Администрация Центрального района подала иск на собственника подвального помещения. Заседание должно было состояться 17 июня, однако суд перенесли на 10 августа.
Фото и видео: Piter.TV
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