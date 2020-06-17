Жители дома №14 на Стремянной улице бьют тревогу из-за ремонта в подвале и трещин в квартирах

Жители дома 14 на Стремянной улице бьют тревогу из-за ремонта в подвале. По мнению жильцов, собственник незаконно проводит работы в подвальном помещении.

У нас уже два года ведутся незаконные работы в подвале нашего дома. Мы совершенно случайно узнали, что одно из подвальных помещений находится в частной собственности. Хотя у нас в подвале находится индивидуальный тепловой пункт и все коммуникации наши домовые. В принципе очень странно, что подвал этот кому-то продали.

Он выкорчевал старинные кирпичи из фундамента здания, он сделал выемку кирпичей под несущей стеной тоже в подвале. Работы ни раз признавались незаконными, у нас уже тонные переписки со всеми инстанциями.

Нина Фрейман, жительница дома 14 на Стремянной улице