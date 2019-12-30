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Жители дома на Выборгском шоссе остались без электричества с 14 часов дня
Сегодня, 22:40
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nadezhda_sib

Жители дома на Выборгском шоссе остались без электричества с 14 часов дня

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Петербуржцы могут погреться в соседней школе.

В четверг, 23 января, на Выборгском шоссе, 15 жилой комплекс и торговый центр остались без электричества. Как сообщили петербуржцы в социальных сетях, воды и света нет еще с 14 часов дня.

Кроме того, у жильцов новостройки отключили отопление. По словам местных жителей, в соседней школе организовали пункт обогрева, возможность подключиться к электричеству и выпить горячего чаю. 

На место прибыли правоохранители. Пользователи отметили, что в других домах свет есть. 

Причины произошедшего уточняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионерку госпитализировали после пожара в квартире на Будапештской. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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