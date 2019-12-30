Жители дома на Выборгском шоссе остались без электричества с 14 часов дня

Петербуржцы могут погреться в соседней школе.

В четверг, 23 января, на Выборгском шоссе, 15 жилой комплекс и торговый центр остались без электричества. Как сообщили петербуржцы в социальных сетях, воды и света нет еще с 14 часов дня.

Кроме того, у жильцов новостройки отключили отопление. По словам местных жителей, в соседней школе организовали пункт обогрева, возможность подключиться к электричеству и выпить горячего чаю.

На место прибыли правоохранители. Пользователи отметили, что в других домах свет есть.

Причины произошедшего уточняются.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"