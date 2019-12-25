Жители Васильевского острова пожаловались на образующуюся свалку на 15-й линии В.О.

На месте предлагают установить забор и видеонаблюдение. Как минимум ― еще раз убрать территорию.

Петербурженка борется против свалки на 15-й линии В.О. Не первый раз она встречает гору мусора в сквере недалеко от дома №62-64. Об этом женщина написала в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в "ВКонтакте".

По словам активистки, ранее она обращалась в городскую администрацию, после чего мусор убрали, но затем он появился снова. Жительница предлагает навести порядок на территории еще раз и установить табличку и видеонаблюдение. Еще одно предложение — попросить администрацию поставить на месте забор.

Ранее глава МО "Гавань" сообщила о давлении со стороны прокуратуры.

Фото: Татьяна Левешко / vk.com/vasilyevskiyostrov