  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Васильевского острова пожаловались на образующуюся свалку на 15-й линии В.О.
Сегодня, 12:36
79
nadezhda_sib

Жители Васильевского острова пожаловались на образующуюся свалку на 15-й линии В.О.

0 0

На месте предлагают установить забор и видеонаблюдение. Как минимум ― еще раз убрать территорию.

Петербурженка борется против свалки на 15-й линии В.О. Не первый раз она встречает гору мусора в сквере недалеко от дома №62-64. Об этом женщина написала в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в "ВКонтакте". 

По словам активистки, ранее она обращалась в городскую администрацию, после чего мусор убрали, но затем он появился снова. Жительница предлагает навести порядок на территории еще раз и установить табличку и видеонаблюдение. Еще одно предложение — попросить администрацию поставить на месте забор. 

Ранее глава МО "Гавань" сообщила о давлении со стороны прокуратуры. 

Фото: Татьяна Левешко / vk.com/vasilyevskiyostrov

Теги: благоустройство, забор, мусор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии