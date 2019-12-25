Жители Васильевского острова обнаружили на улице Беринга ошибку на адресной табличке

На указателе написано, что дом № 25/2 находится на "улице Беренга".

Внимательные жители Северной столицы нашли на одной из адресных табличек ошибку в имени известного мореплавателя. Об этом они сообщили в группе "Живем на Васильевском".

На указателе дома № 25/2 лит. Т по улице Беринга они увидели ошибку в написании мощеной дороги. На табличке было написано "улица Беренга".

Горожане возмутились и выразили недоумение. По их словам, в процессе создания и монтажа таблички участвовали минимум три человека - верстальщик, изготовитель и мастер, который вешал указатель. И никто из них не заметил ошибку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Савушкина продают жилой дом без ведома жильцов.

Фото: ВКонтакте, Живем на Васильевском