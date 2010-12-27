Виктора Захарова выбрали главой Тосненского района во второй раз

Мужчина возглавляет муниципальный округ с 2014 года.

Новый совет депутатов Тосненского района избрал главу муниципального округа, им во второй раз стал Виктор Захаров, сообщила "Gazeta.SPb".

Заместителем назначили Олега Кима, который возглавляет Федоровское городское поселение.

Одним из вопросом заседания стали выборы заместителя главы администрации Тосненского района, мероприятие пройдет 18 октября 2019 года.

Виктор Захаров возглавил муниципальное образование "Тосненский район" в сентября 2014 года. До этого мужчина был членом Законодательного собрания Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Горизбирком забрал мешки с бюллетенями из ИКМО "Озеро Долгое".

Фото: tosno-online.com