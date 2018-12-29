Оплата будет вычисляться из квадратных метров жилплощади.

Жители Петербурга в 2019 году будут оплачивать утилизацию мусора по старым нормативам. Такое заявление сделала заместитель председателя Комитета по тарифам Ирина Бугославская. По информации от спикера, выплата будет начисляться исходя из квадратных метров жилой площади потребителей.

Эта норма принята в соответствии с федеральным законом, который позволил, в числе других федеральных городов, Санкт-Петербургу принять такое решение. Поэтому плата за вывоз, утилизацию, захоронение, обезвреживание горожанами оплачивается в составе жилищных услуг в плате за содержание мест общего пользования, и оплачивают эту услугу с квадратного метра объясняет специалист

Эксперты петербургского ГУП ВЦКП подтвердили данные сведения. По их данным, в 2019 году стоимость вывоза твердых бытовых отходов по-прежнему будет рассчитываться за каждый квадратный метр.

Напомним, что по стране уже работает единый региональный "мусорный" оператор. Средний прирост, который предусматривался и для Северной столицы, составил в среднем 18 процентов на человека.



Если смотреть суммарно в платеже, то прирост примерно 1-2%. Тем не менее – это прирост. Вместо 148 рублей, которые надо бы заплатить регоператору, чего мы не делаем, получалось, что нужно было заплатить около 300 рублей на человека. А если несколько человек живет, то соответственно, гораздо больше получается. Поэтому, когда сейчас идет мораторий на действия регоператора, у нас еще раз возможность рассмотреть необходимость изменения нормативов. Этот вопрос будет рассматриваться, в том числе, и правительством резюмировала Ирина Бугославская, заместитель председателя комитета по тарифам

Заместитель председателя Жилищного комитета по Петербургу Людмила Соловьева объяснила, что существуют меры социальной поддержки, которые носят заявительный характер. Спикер отметила, что потребители должны заранее сообщать чиновникам о необходимости поддержки в виде субсидий на оплату жилья и ЖКХ.

Если вы понимаете, что возрастет платеж, напишите заявление и меры соцподдержки будут начислены вовремя



Людмила Соловьева, заместитель председателя Жилищного комитета



Фото и видео: Piter.tv