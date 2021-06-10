Жители Петербурга могут увидеть полярное сияние в вечернем небе

Северное сияние накроет Санкт-Петербург вечером 8 августа

Вечером 8 августа жители ряда регионов России смогут наблюдать полярное сияние — вероятность его появления в центральной части страны стала максимальной за последние полтора месяца. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вечером 8 августа в небе над центральными регионами России может появиться полярное сияние.

Наблюдается активизация полярного овала, границы которого сдвинулись к югу. В Москве вероятность увидеть сияние к 21:40 составляет 12%, в Санкт-Петербурге — 23%, в Твери — 15%. Ученые предупреждают о высокой вероятности начала магнитной бури в течение ближайшего часа.

Подобный уровень солнечной активности зарегистрирован впервые за последние 1,5 месяца.

Фото: freepik (kjpargeter)