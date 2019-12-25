Ученые объяснили возникновение полярного сияния

Доказательства получили на Большом плазменном аппарате (LPD).

Исследователи из Университета Айовы в США объяснили причину возникновения полярного сияния. Они выяснили, что главную роль играют мощные электромагнитные волны во время геомагнитных бурь. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Существует гипотеза, что электроны в составе солнечного ветра, которые движутся со скоростью 72 миллиона километров в час, попадают в магнитное поле Земли. Они ускоряются вдоль силовых линий и попадают в верхние слои атмосферы, сталкиваясь там с молекулами кислорода и азота. Затем электроны переходят в возбужденное состояние и излучают свет.

Гипотезу подтверждают отчасти данные космических аппаратов, которые наблюдали альвеновские волны над полярными сияниями. Доказательства этой гипотезы получили ученые с помощью Большого плазменного аппарата (LPD) в Лаборатории фундаментальных исследований плазмы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Исследователи подчеркивают, что альвеновские волны могут производить ускоренные электроны и вызывают полярное сияние. Эксперимент стал прямым доказательством этого.

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