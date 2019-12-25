Жители Гатчины выбирают название для нового сквера

Для горожан обустроили детскую и спортивную площадки, зоны отдыха и площадки для выгула собак на проспекте 25 Октября.

В четверг, 11 августа, между Гатчинской клинической больницей и жилыми домами на проспекте 25 Октября открыли новый сквер. Территорию для благоустройства выбирали сами жители города во время голосования в прошлом году. Теперь им предлагают выбрать название.

Для горожан обустроили детскую и спортивную площадки, зоны отдыха и площадки для выгула собак. Также были установлены скамейки, карусели, уличные тренажеры и даже оборудование для паркура.

На территории установили дополнительное светодиодное освещение, а также высадили деревья, цветы и кустарники.

Фото: Администрация Ленобласти