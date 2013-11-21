За один вечер житель Тихвина похитил знакомого, попал в ДТП и был избит битой

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Накануне в Тихвинском районе Ленобласти развернулась настоящая криминальная драма. За один вечер 43-летний житель Тихвина успел попасть в целую вереницу передряг. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 17 часов подозреваемый нагрянул в квартиру своего 39-летнего знакомого. Угрожая ножом, он вызвал мужчину на разговор, обвинив в том, что тот якобы распространяет наркотики, от которых скончался его друг. После агрессор посадил знакомого в автомобиль и увез в неизвестном направлении.

Через некоторое время похититель врезался в ограждение напротив дома №6 в 6-м микрорайоне Тихвина, и был вынужден идти пешком. Его жертве удалось сбежать и позвать на подмогу приятеля. Вместе они избили дебошира битой, после чего на место прибыла полиция.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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