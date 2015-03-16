Житель Соснового Бора хранил боеприпасы времен Великой Отечественной в гараже

Задержанный ранее уже был под судом и за аналогичное обвинение.

Сосновоборец, хранивший порох, запалы от ручных гранат и гильзы времен Великой Отечественной войны, стал фигурантом уголовного дела. Следствию предстоит разобраться, где мужчина приобрел боеприпасы и с какой целью их хранил.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию города Сосновый Бор Ленинградской области обратился местный житель . Он сообщил, что в чужом гараже незаконно хранится порох и разнокалиберные боеприпасы, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

В гаражном боксе полицейские нашли несколько банок с порохом, ствол от пулемета, 9 запалов от ручных гранат и множество гильз и патронов. Изъятое было направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. 44-летний владелец изъятых боеприпасов под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.TV