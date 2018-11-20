Педофил из Тосно шесть лет насиловал свою несовершеннолетнюю внучку

Судья приговорил педофила к 13 годам лишения свободы.

В Ленинградской области вынесли обвинительный приговор 54-летнего мужчине, в течение нескольких лет совершал развратные действия в отношении своей внучки, а также ее подруги. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти.

В ходе следствия стало известно, что в период с января 2011 года по август 2017 года подсудимый развращал свою 9-летнюю родственницу. В силу возраста ребенок не понял характер совершаемых в отношении нее действий. Сотрудниками правоохранительных органов также установили, что летом 2017 года обвиняемый надругался не только над своей внучкой, но и подругой-сверстницей.

Педофил предстал перед судом по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Судья приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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