Молодой петербуржец ударил трех сотрудников "скорой" во время оказания ему медицинской помощи

Было установлено, что обидчик сделал это из хулиганских побуждений.

Мужчина ударил двух врачей "скорой помощи" и фельдшера, когда те оказывали ему медицинскую помощь. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении обидчика. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, вечером 8 августа 2019 подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время оказания ему медицинской помощи около одного из домов на улице Черкасова из хулиганских побуждений молодой человек 1999 года рождения нанес несколько ударов врачам и фельдшеру.

Правоохранителям удалось установить личность обидчика и избрать для него меру пресечения. В скором времени нарушителю предъявят обвинение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), расследование продолжается.

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