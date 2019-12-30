Житель Нью-Йорка заменил героев "Спящей красавицы" на себя и свою девушку, чтобы сделать ей предложение

Девушка сказала "да".

В пятницу, 10 января, стало известно, что житель Нью-Йорка заменил героев "Спящей красавицы" на себя и свою девушку. Молодой человек сделал необычное предложение руки сердце своей любимой. Видеоролик он опубликовал на своей страничке в YouTube.

Ли Лочлер потратил полгода на редактирование сцены поцелуя из диснеевского мультфильма.

"Последние шесть месяцев я работал с иллюстратором, чтобы оживить мою подругу и себя в ее любимом фильме "Спящая красавица"" —отметил молодой человек.

А 30 декабря 2019 года Лочлер арендовал зал в бруклинсоком кинотеатре. на мероприятие он позвал друзей, семью и массовку, которую набрал на Reddit. Сначала девушка не понимала, почему на экране вместо белокурой Авроры появилась брюнетка, но позже она поняла что происходит. В итоге девушка сказала "да".

Ранее мы сообщали о том, что экс-стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов.

Видео:Lee Loechler/YouTube