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Житель Нью-Йорка заменил героев "Спящей красавицы" на себя и свою девушку, чтобы сделать ей предложение

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Девушка сказала "да".

В пятницу, 10 января, стало известно, что житель Нью-Йорка заменил героев "Спящей красавицы" на себя и свою девушку. Молодой человек сделал необычное предложение руки сердце своей любимой. Видеоролик он опубликовал на своей страничке в YouTube.

Ли Лочлер потратил полгода на редактирование сцены поцелуя из диснеевского мультфильма. 

"Последние шесть месяцев я работал с иллюстратором, чтобы оживить мою подругу и себя в ее любимом фильме "Спящая красавица""

—отметил молодой человек.

А 30 декабря 2019 года Лочлер арендовал зал в бруклинсоком кинотеатре. на мероприятие он позвал друзей, семью и массовку, которую набрал на Reddit. Сначала девушка не понимала, почему на экране вместо белокурой Авроры появилась брюнетка, но позже она поняла что происходит. В итоге девушка сказала "да". 

Ранее мы сообщали о том, что экс-стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес 40 млн долларов.

Видео:Lee Loechler/YouTube

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Общество,

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