Житель Красноярска зарезал возлюбленную и сварил ее сердце в кастрюле

Появились подробности жуткого убийства.

Накануне, 20 марта, в Красноярске произошло чудовищное убийство. В квартире на 1 этаже по улице Энергетиков было обнаружено изорудованное тело молодой женщины и мужчина с ножевым ранением.

35-летний мужчина находясь в состоянии сильного наркотического опьянения в ходе ссоры нанес множественные ножевые ранения своей 27-летней сожительнице. Молодая женщина скончалась на месте. После этого убийца не успокоился, он ножом вскрыл грудную клетку жертвы и извлек левое легкое и сердце. После чего положил сердце в кастрюлю с водой и поставил на газ. В 15 часов этого же дня мужчина вызвал "скорую" и нанес себе ножевое ранение. Приехавшие по вызову медики вызвали полицию, а мужчину госпитализировали в больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. Мужчина в тяжелом состоянии находится в КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница №7". Ему оказывается медицинская помощь.