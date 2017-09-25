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Выпавший снег в Красноярском крае оставил людей без электричества

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Из-за мокрого снега и шквалистого ветра более 27 тысяч людей остались без света.

 В минувшие выходные на четыре района Красноярского края обрушился обильный снегопад со шквалистым ветром с порывами до 15 метров в секунду. Из-за обрушившейся стихии свыше 27 тысяч человек остались без электричества.

Особенно сильно пострадали Краснотуранский, Балахтинский и Идринский районы. Для ликвидации последствий аварии привлечены 150 человек и 55 единиц техники. От МЧС привлекалось 31 человек и 5 единиц техники.

Осложнилась ситуация и на дорогах края. Трассы не успели расчистить. 

Видео и вото: ВК, ЧП Красноярск

 

Теги: в россии , краснгоярск , новости регионов , погода , снег
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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