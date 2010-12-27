Житель Череповца собирал команду для нападения на детсад

Молодой человек набирал группу прямо у себя на странице "Вконтакте".

В четверг, 26 сентября, стало известно. что правоохранители заинтересовались жителем Череповца, который намеревался устроить террористический акт в детском саду. Об этом сообщает Telegram-канал mash.

Евгений Синицкий набирал группу прямо у себя на странице "Вконтакте". По его словам, для совершения злодеяния ему было необходимо 1-3 подлинников. Он намеревался изучить планировку здания заранее, а затем проникнуть под предлогом и совершить поджег. Синицкий заявил. что сделает это в обеденное время.

Для всех тех. кто заинтересовался страшным объявлением, он оставил свои контакты. Кроме того, мужчина обещал заплатить около 10 тысяч подельникам. Единственное, что требовал Синицкий - поджечь самому.

Правоохранители уже ведут расследование дела.

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Фото:mash, pixabay