Житель Австралии съел на спор слизня и умер

Заражение паразитирующим червем привело к комме и полному поражению центральной нервной системы.

19-летний Сэм Боллерд, проживавший в Австралии, во время вечеринки с друзьями на спор проглотил слизня. Как сообщает портал CNN, парень умер через восемь лет от заражения ангиостронгилезом.

В 2010 году друзья отдыхали во дворе у своего друга. В какой-то момент вечеринки друзья заметили слизня, и Сэм заявил, что готов съесть его на спор. Спустя небольшой промежуток времени парень почувствовал недомогание и пожаловался на сильную боль в ногах. В больнице юноша признался, что съел слизня. Врачи установили, что в слизняке жил паразит нематода Angiostrongylus cantonensis.

Попав в человеческий организм червь привел к заражению ангиостронгилезом. Вскоре молодой человек впал в комму, в которой провел 420 дней. После того, как он пришел в себя, его парализовало. Парень не мог самостоятельно употреблять пищу, двигаться и говорить. Однако все это время он находился в сознании. Сэм Боллард умер в больницу 2 ноября 2018 года.

Стоит отметить, что паразитирующий червь живет в легких крысы и выходит из нее с калом. После этого Angiostrongylus cantonensis может оказаться как в наземных, так и в пресноводных моллюсках. Заразиться можно съев сырыми краба или креветку. Также червь может попасть на овощи и фрукты.