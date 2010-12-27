ЖК нашел нарушения по уборке снега еще в трех районах Петербурга

Ответственность по уборке снега, чистке крыш и дворов лежит на районных администрациях.

Жилищный комитет сделал не утешительный вывод, после очередного объезда районов Санкт-Петербурга. На сей раз специалисты посетили Красногвардейский, Красносельский и Приморский районы.

В ходе проверки лучше Красносельском районе на 23 из 31 осмотренных территорий дворы были в ненадлежащем состоянии. В Красногвардейском – нарушения зафиксированы в 15 из 27 домов.

В ЖК также рассказали, что за два в 18 районах Петербурга очистили крыши 3 118 жилых домов, полностью – 72-х. К работе ежедневно привлекают более тысячи кровельщиков. Всего в указанных районах работали 1217 кровельщиков, которые очистили 74 крыши. Отмечается, что на 915 кровлях также работы проведены не полностью. К работам по уборке внутриквартальных территорий 12 февраля привлечено 7 592 дворника и 756 единиц уборочной техники.

Также в ведомстве отметили, что ответственность по уборке снега, чистке крыш и дворов лежит на районных администрациях. Именно там принимают те или иные решения, связанные с выполнением работ на достойном уровне, а ЖК осуществляет контроль уборочных работ.

Ранее на Piter.TV: Жилищный комитет: в шести районах Петербурга нашли нарушения в работе по уборке снега

Фото: Piter.TV