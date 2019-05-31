Жилищный комитет, РСО и УК рассказали о трудностях, связанных с переходом на прямые договора

Что изменилось в сфере ЖКХ с момента принятия закона о прямых договорах с поставщиками ресурсов? Почему Петербург не спешит переходить на новую систему расчетов и кому выгодны изменения в жилищно-коммунальной сфере? На эти и другие вопросы ответили участники круглого стола, организованного интернет-изданием «Фонтанка.ру»

Прямые договора стали проблемой для Жилищного комитета, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. По факту они помогают РСО получать денежные средства с недобросовестных собственников. Договора не решают проблему целиком, однако не позволяют плодить новые задолженности. Но под раздачу попадают и добросовестные клиенты.

Во-первых, им не выгодно переходить на новые договора, считают эксперты. И как отметила заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга Людмила Соловьева, среди тех, кто уже перешёл на прямой договор, растет число недовольных:

У нас на время действия прямых договоров увеличились жалобы в разы. Могу сказать категорию жалоб: даже не на качество, не на объем, а те дома, которые ушли на прямые договоры и вышли из зоны ВЦКП у них увеличился платеж. Сидели люди с "розовой квитанцией" сейчас им выставляют несколько квитанций, и они приходят с этими платежками и банк берет свои проценты в этой зоне, а ВЦКП платит за граждан банковский процент. У меня сейчас много запросов: верните нас обратно.

Во-вторых, количество офисов ресурсоснабжающих организаций не позволяет обслуживать клиентов во всех районах города. Для перехода на прямой договор жителям приходится ехать на другой конец Петербурга.

Да это так, нужно ехать, потому что сегодня РСО занимается не обслуживанием, она находится в одном месте. И к ней надо ехать. Есть, конечно, сервисы, различные сервисы, но на это надо время, чтобы из ресурсоснабжающей организации сделать большую жилищную контору.

пояснил заместитель генерального директора ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" по сбыту Юрий Тельтевский.

В-третьих, опасения экспертов вызывает деятельность, связанная с начислением льгот. В Северной столице насчитывается около 1 млн 300 тысяч человек, которым оказывают меры социальной поддержки. Когда договора обслуживали управляющие компании, эти функции были административно закреплены. На сегодняшний день зона ответственности остаётся открытой.

ВЦКП расщепляет в рамках "розовой квитанции" платежи конкретным юридическим лицам, то есть управляющая компания, которая находится в зоне обслуживания ВЦКП денег ресурсоснабжающих организаций на свой счет не получает. Это реализовано давно, и я еще раз говорю: в зоне действия ВЦКП у нас меньше всего пока переходов.

рассказала заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга Людмила Соловьева.