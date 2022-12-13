Жилье на намыве Васильевского острова подорожало в 3,2 раза

По мнению Конвей, дома выйдут на пик своей привлекательности после того, как территория обретет всю необходимую транспортную и социальную инфраструктуру.

За пять лет чек покупки квартир на намыве увеличился в 3,2 раза и составил 12 млн рублей. При этом в исторической части Василеостровского района за это же время цена выросла в 2,2 раза. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

По словам директора департамента жилой недвижимости Елизаветы Конвей, рост цен вызвал активный интерес возможных покупателей к новой локации. В 2019 году покупательский интерес сместился в сторону намыва: в 2019 году спрос составил 64%, в 2020 — 87%, в 2021 — 82% от общего объема в районе.

При этом, по мнению Конвей, дома выйдут на пик своей привлекательности после того, как территория обретет всю необходимую транспортную и социальную инфраструктуру.

Ранее прокуратура предостерегла главу МО "Гавань" Вавилину от "экстремистской деятельности". Ведомство считает, что Вавилина может быть организатором несогласованных акций.

Фото: Piter.tv

