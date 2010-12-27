Три автомобиля попали в жесткое ДТП на Энтузиастов

Два из них столкнулись в лобовую.

Авария с участием трех легковых автомобилей случилась на проспекте Энтузиастов. Фото и видео с места происшествия появилось в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. По предположениям очевидцев, одна из машин выскочила с парковки, не убедившись в свободной дороге. В результате две легковушки разбиты спереди, третья получила боковую вмятину. Некоторым людям, попавшим в это ДТП, потребовалась помощь.

"Говорят, 2 скорых с визгом приехали, увезли кого-то. Один сидел на земле, видимо, от госпитализации отказался", – Olga Borisovna. "женщину ток забрали. Она сидела в красной на переднем сидении. <...> Дедуля из белой машины отказался ехать. А на земле сидел водитель красной. Хромал только. Но не знаю от аварии или до этого хромал", – Oksana Malinovskaya.

Ранее в Piter.tv писал про электричку, сбившую пенсионерку между станциями Старый и Новый Петергоф.

Фото и видео: Sergey Scheglov, ВКонтакте