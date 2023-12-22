Женский Stand-Up

Шоу пройдет 21 мая в баре "Сплетни by Anna Asti". Начало в 19:00. Возрастное ограничение: 18+

Петербуржцам предлагают зарядиться положительными эмоциями и вдоволь посмеяться. Перед зрителями выступят девушки-комики из разных уголков России. В женском кругу они смогут посмеяться над мужчинами и выговориться на наболевшие темы без цензуры. Насладитесь отборным юмором.

Мероприятие проходит в топовом месте, хозяйкой которого является Anna Asti, рядом с собором "Спас-на-Крови" и Невским проспектом, что является идеальной локацией для туристов и гостей города.

Фото: Pxhere