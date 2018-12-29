В "Крестах" нашли "неправильные" вафли с телефонами

В общей сложности сотрудники УФСИН изъяли восемь мобильников и четыре зарядных устройств.

Сотрудники УФСИН задержали двух женщин, которые под видом вафель пытались передать в "Кресты" мобильные телефоны. Об этом сообщается в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Как стало известно, сотрудники изолятора нашли в домашних вафлях телефоны, зарядки для них и аккумуляторы. В общей сложности у дам изъяли восемь мобильников и четыре зарядных устройств. Дополнительные батареи хитрые барышни прятали в коробке от спичек. Против нарушительниц возбудили административное дело за доставку запрещенных вещей в СИЗО.

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Фото: группа "Экстренный вызов Санкт-Петербург"