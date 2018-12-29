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Подростку удалили селезенку после драки на новогоднем застолье на Бухарестской
Вчера, 15:45
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Rybka123

Подростку удалили селезенку после драки на новогоднем застолье на Бухарестской

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Пострадавший получил удар ножом от 15-летней девушки.

В Петербурге новогодняя вечеринка подростков закончилась поножовщиной, в результате которой 15-летнему юношу удалили селезенку. Об этом сообщает Следственный Комитет Северной Столицы.

Как стало известно, в ходе новогоднего застолья двух пар в доме 66/1на Бухарестской улице произошел конфликт. Чтобы заступиться за своего молодого человека, одна из девушек схватил нож и ранила своего сверстника. Парня госпитализировали и провели операцию. 

Против нападавшей возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Известно, что она учится в Реставрационно-художественном колледже.

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Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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