Несовершеннолетний с ножом ограбил продуктовый магазин в Шушарах

Юноша совершил преступление с четырьмя соучастниками.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали юнушу, которого подозревают в ограблении магазина "Пятерочка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В управлении рассказали, сотрудниками полиции был задержан гражданин 2002 года рождения, который "полностью изобличен в его совершении". В данный момент юный правонарушитель отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, что инцидент случился еще 29 декабря. Пятеро неизвестных преступников вошли в помещение продуктового магазина "Пятерочка" в Шушарах, злоумышленники пригрозили ножом гендиректору и отказались платить за выбранные товары. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Личности других грабителей устанавливается.

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