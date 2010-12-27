Женщина скончалась после ДТП с грузовиком в Кировском районе

Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе на 53 км автодороги "Кола" в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.
Инцидент произошел около 20:15 24 декабря. За рулем транспортного средства находился мужчина 1963-го года рождения. После аварии пострадавшая 1947-го года рождения скончалась на месте.
По факту произошедшего ведется проверка.
Ранее полицейские рассказали об утренней погоне за 18-летним пьяным водителем.
Фото: УГИБДД по Петербургу и области
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