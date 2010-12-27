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Женщина скончалась после ДТП с грузовиком в Кировском районе
Сегодня, 22:46
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Женщина скончалась после ДТП с грузовиком в Кировском районе

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На месте работают правоохранители.

Грузовик сбил женщину на пешеходном переходе на 53 км автодороги "Кола" в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 20:15 24 декабря. За рулем транспортного средства находился мужчина 1963-го года рождения. После аварии пострадавшая 1947-го года рождения скончалась на месте. 

По факту произошедшего ведется проверка. 

Ранее полицейские рассказали об утренней погоне за 18-летним пьяным водителем. 

Фото: УГИБДД по Петербургу и области

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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