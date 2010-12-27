Полицейские рассказали об утренней погоне за 18-летним пьяным водителем

Нарушителя ПДД поймали спустя 20 минут.

Утром 24 декабря правоохранители устроили погоню за водителем в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Около 7 часов утра у дома №12 на проспекте Елизарова сотрудники ДПС попытались остановить "подозрительный" автомобиль "ВАЗ", однако водитель проигнорировал требование и решил увеличить скорость. Спустя 20 минут полицейским удалось поймать авто у дома №2 на улице Бабушкина.

За рулем находился 18-летний молодой человек, он был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, машину нарушитель угнал, взяв ее "покататься".

На угонщика составили 13 протоколов о нарушениях ПДД. Также его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства и принятия процессуального решения по факту угона.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области