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Полицейские рассказали об утренней погоне за 18-летним пьяным водителем
Сегодня, 20:32
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nadezhda_sib

Полицейские рассказали об утренней погоне за 18-летним пьяным водителем

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Нарушителя ПДД поймали спустя 20 минут.

Утром 24 декабря правоохранители устроили погоню за водителем в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Около 7 часов утра у дома №12 на проспекте Елизарова сотрудники ДПС попытались остановить "подозрительный" автомобиль "ВАЗ", однако водитель проигнорировал требование и решил увеличить скорость. Спустя 20 минут полицейским удалось поймать авто у дома №2 на улице Бабушкина. 

За рулем находился 18-летний молодой человек, он был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, машину нарушитель угнал, взяв ее "покататься". 

На угонщика составили 13 протоколов о нарушениях ПДД. Также его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства и принятия процессуального решения по факту угона. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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