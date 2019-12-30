Женщина пыталась передать в СИЗО "Кресты" мобильные телефоны в луке

Теперь решается вопрос о привлечении гражданки к административной ответственности.

Женщина пыталась передать в следственный изолятор "Кресты-1" мобильные телефоны и SIM-карты. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН РФ по Петербургу и области 8 января.

Запрещенные предметы сотрудники СИЗО обнаружили во время досмотра. Гражданка спрятала четыре SIM-карты, четыре телефона и USB-кабели в пакете с луком. Они предназначались для подследственного, который содержится под стражей в учреждении, но предметы заметили во время сканирования.

Женщину могут привлечь к административной ответственности, проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти полицейские нашли более 100 пакетиков с неизвестным веществом.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти