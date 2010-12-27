Психически больная женщина избила полицейского в Тосненском районе

Ее попытались задержать, но она оказала активное сопротивление и ударила полицейского по голове ногой и рукой.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины, которая еще в мае этого года напала на сотрудника полиции в Тосненском районе. Об этом сообщила пресс-служба СК Петербурга.

Сам инцидент произошел вечером 28 мая. Женщина гуляла по улицам поселка Тельмана Тосненского района, приставала к прохожим и материлась. Вызывающие действия попытался пресечь сотрудник полиции, но женщина оказала активное сопротивление и несколько раз ударила правоохранителя по голове.

В конечном итоге дебоширку арестовали, а инцидент стали изучать. Было выявлено, что она страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении психиатра.

Сейчас дело направлено в суд для решения вопроса о принудительном медицинском лечении осужденной.

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Фото: Piter.TV