Появилось новое видео пожара с пострадавшими в доме на Пионерстроя

Соседи помогли женщине и ребенку выбраться из квартиры.

Вечером 2 апреля в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Как стало известно Piter.TV, пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире дома №17/2 на улице Пионерстроя. В распоряжении нашей редакции появилось видео с места происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу и области, огонь разгорелся в кухне и в коридоре на площади 10 квадратных метров. В результате ЧП пострадали два человека – женщина и ребенок. Соседи помогли им выбраться из квартиры, благодаря чему удалось избежать жертв.

Женщину увезли в НИИ Джанелидзе, а ребенка ― в ДГБ №1. Пожар ликвидировали в 20:57, через полчаса после сообщении о нем.

Ранее мы писали, что взрыв 50-литрового газового баллона разрушил дом и убил человека в Горелово.

Видео: Piter.TV