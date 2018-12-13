Женщина-байкер попала в реанимацию после столкновения с иномаркой 

Во время ДТП чудом не пострадала петербурженка с коляской.

В пятницу, 17 мая, на пересечении Вербной улицы и Земского переулка Nissan Juke столкнулся с мотоциклом, которым управляла девушка. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Очевидцы утверждают, что перед столкновением Nissan Juke выполнял левый поворот. О том, какой в этот момент был сигнал светофора пока неизвестно.

Во время ДТП женщина-байкер улетела во временное строительное ограждение. Горожане предполагают, что именно он и смягчил удар. В данный момент девушка находится в реанимации.

Отметим, что во время аварии чудом не пострадала женщина с коляской. В соцсетях петербурженка рассказала, что после инцедента обнаружила в коляске детали от мотоцикла.

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Фото: дтп и чп петербург/вк, видео: дорожный инспектор