Женщина-байкер попала в реанимацию после столкновения с иномаркой 

В пятницу, 17 мая, на пересечении Вербной улицы и Земского переулка Nissan Juke столкнулся с мотоциклом, которым управляла девушка. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Очевидцы утверждают, что перед столкновением Nissan Juke выполнял левый поворот. О том, какой в этот момент был сигнал светофора пока неизвестно.
Во время ДТП женщина-байкер улетела во временное строительное ограждение. Горожане предполагают, что именно он и смягчил удар. В данный момент девушка находится в реанимации.
Отметим, что во время аварии чудом не пострадала женщина с коляской. В соцсетях петербурженка рассказала, что после инцедента обнаружила в коляске детали от мотоцикла.
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Фото: дтп и чп петербург/вк, видео: дорожный инспектор
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