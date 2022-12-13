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Здания на территории завода "Арсенал" готовят к продаже в Петербурге
Сегодня, 21:32
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Здания на территории завода "Арсенал" готовят к продаже в Петербурге

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Более шести лет назад компания-собственник обанкротилась.

В Петербурге здания на территории завода "Арсенал" готовят к продаже. Активы может приобрести АО "Арсенал Недвижимость", пишет АБН.

Более шести лет назад компания-собственник обанкротилась. В рамках процедуры банкротства ООО "СБМ" был раскрыт отчет о рыночной стоимости имущества, его оценили в почти 68 млн рублей. По данным издания, торги хотели провести в прошлом году, но аукцион отменили. Тогда объекты предлагали к покупке за 72 млн рублей.

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Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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