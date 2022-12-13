Здания на территории завода "Арсенал" готовят к продаже в Петербурге

Более шести лет назад компания-собственник обанкротилась.

В Петербурге здания на территории завода "Арсенал" готовят к продаже. Активы может приобрести АО "Арсенал Недвижимость", пишет АБН.

Более шести лет назад компания-собственник обанкротилась. В рамках процедуры банкротства ООО "СБМ" был раскрыт отчет о рыночной стоимости имущества, его оценили в почти 68 млн рублей. По данным издания, торги хотели провести в прошлом году, но аукцион отменили. Тогда объекты предлагали к покупке за 72 млн рублей.

Ранее в Ленобласти хотят отменить межтарифную разницу для услуг ЖКХ. Власти региона признали недочёт в системе.

Фото: Piter.tv

