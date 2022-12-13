Здания Петровской и Спасской мануфактур включили в список памятников

Ткацкий и прядильный корпуса, газгольдер и дымовая труба Петровской мануфактуры и здание фабричного управления Спасской мануфактуры входят в состав ансамбля "Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)".

Здания Петровской и Спасской мануфактур на проспекте Обуховской Обороны, 86, признали памятниками культурного наследия регионального значения. Об этом 27 апреля рассказали в пресс-службе КГИОП.

Ткацкий и прядильный корпуса, газгольдер и дымовая труба Петровской мануфактуры и здание фабричного управления Спасской мануфактуры входят в состав ансамбля "Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)". Их построили в XIX веке. Они были одними из самых крупных в фабрично-заводской зоне Петербурга за Невской заставой. Сейчас здания используются различными частными компаниями.

Ранее на десять дней закроют Биржевой мост в Петербурге. С 29 апреля по 8 мая закроют движение для машин и пешеходов.

Фото: КГИОП